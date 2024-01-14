«الاستحقاق الرئاسي» يعود إلى طاولة البحث

A + A -

الأنباء الكويتية: عاد الملف المعجل المؤجل «الاستحقاق الرئاسي» إلى طاولة البحث، حيث الجميع بانتظار العشاء الذي يخص به الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، غدا الاثنين في حي كليمنصو الراقي بمنطقة الصنائع، بيروت، والذي يعول عليه اللبنانيون كثيرا لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.

وقبل حدوث هذا اللقاء لفت ما نقلته صحيفة «الأخبار»، القريبة من «حزب الله»، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري نفيه اعتزامه التحرك في اتجاه الاستحقاق الرئاسي؛ لأن أحدا من الفرقاء «لا يريد حلا من الداخل بل من الخارج».