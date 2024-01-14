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رغم برودة الطقس... بقيت جبهة الجنوب على حماوتها

14
JANUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

على رغم استمرار برودة الطقس وعاصفة الامطار الطوفانية، بقيت جبهة الجنوب على حماوتها واستعارها، وبعد ليل طويل من التصعيد الاسرائيلي أطلق خلاله الجيش الإسرائيلي عشرات القذائف المدفعية الثقيلة على القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ظهر أمس، على أحد المنازل في بلدة يارين الحدودية بصاروخي جو- أرض ممّا أدّى إلى تدميره بالكامل، وأفيد عن وقوع إصابات.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة حامول شرق بلدة الناقورة، والمنطقة الواقعة بين يارين وطيرحرفا. وفيما أفادت "القناة 12 الإسرائيلية" بأنّ الجيش الإسرائيلي شنّ هجوماً استباقيّاً على #جنوب لبنان وأنّ المقاتلات هاجمت أهدافاً لـ"#حزب الله"، أعلن "حزب الله" أنّه استهدف قبل الظهر موقع ‏العاصي ثم استهدف بعد الظهر تباعاً تجمّعاً للجنود الإسرائيليين في تلّة الطيحات ثم استهدف مستوطنة شتولا ممّا أدّى إلى إصابة أحد المباني فيها، كما استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة، ومن ثم استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء استهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة مما أدى الى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

النهار
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