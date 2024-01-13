living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اهتمام اللبنانيين في الساعات الاخيرة انصبّ على..

13
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

معنويا، حققت القضية الفلسطينية هذا الاسبوع انتصارا كبيرا امام محكمة العدل الدولية. اما على الارض، فالابادة مستمرة وتتمادى، على وقع الاستهداف الاميركي-البريطاني لليمن، منعا لتحرك الحوثيين في البحر الاحمر.


وفي لبنان، المشهد معلق على حرب غزة، فيما الجنوب يدفع الثمن، وبعض افرقاء الداخل يسعَون الى تكبيد اللبنانيين اثمان التسويات الموعودة، عبر فرض مرشحين لا يتمتعون بالحيثيات المطلوبة. وفي هذا السياق، برز اليوم موقف نبيه بري الذي اعتبر سليمان فرنجية مرشحا رئاسيا وحيدا الى الآن، معتبرا جميع الآخرين غير موجودين او لا يريدون الترشح… كل ذلك فيما السطو على الصلاحيات الرئاسية في الذروة، عبر قرارات الحكومة الميقاتية امس.


غير ان اهتمام اللبنانيين في الساعات الاخيرة انصبّ على مياه الامطار، التي صبّت الزيت على نار الفشل المزمن للدولة، بنظامها الاداري والمالي المركزي، قبل تقصير الوزارات والادارات المعنية، فضلا عن ذريعة الامكانات المالية التي كانت موجودة قبل انهيار 17 تشرين، لكنها لم تمنع يوما فيضان الطرقات وغرق السيارات وتحول المباني الى جزر وسط المستنقعات.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   