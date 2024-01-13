مارتين نجم كتيلي: الكل مساهِم بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي والكل شريك بنحر دستور الطائف

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غردت مارتين نجم كتيلي نائبة رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون السياسية عبر منصة اكس :



المُلاحَظ بعناوين الصحف اليوم ترداد جملة "مجلس الوزراء يرد قوانين…". وكأنه اجراء عادي وطبيعي. يعني ما حدا بعذّب حاله وبيقول انو الحكومة مستقيلة، وانو اصلاً ما في شي اسمو "مجلس وزراء" بظل حكومة مستقيلة. ولا حتى حدا بيذكر انو صلاحية رد القوانين صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية. الخلاصة: الكل مساهِم بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي والكل شريك بنحر دستور الطائف. والكل متّكل على انشغال الناس بهمومهم وبتأمين معيشتهم ومطمَّنين انو الناس قرفانة ومش سئلانة بقا عن خزعبلات الزمرة الحاكمة. #كلن_يعني_كلن