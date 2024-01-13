العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟

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يؤثر على لبنان طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يترافق مع تساقط الأمطار بغزارة حيث تتحول الى سيول جارفة احيانا خصوصا فترتي بعد الظهر والمساء.



كما يشهد لبنان عاصفة رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح شديدة تقارب سرعتها احيانا ال 80 كم/س خصوصا شمال البلاد ليرتفع معها موج البحر لحدود ال، 3 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما ويتكون الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل، ويستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.



الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وفي الداخل وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خاصة جنوب البلاد وشماله ورياح ناشطة.



تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1400 مترو ما فوق على المرتفعات الشمالية. تخف حدة الامطار مساءً و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا و رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

وتساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية تترافق مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600متر وما فوق شمالا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.



وفي التفاصبل:



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 16 درجة، على الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 7 الى 10 درجات.



- الرياح لسطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 40 كم/س، تشتد أحيانا لحدود ال 80 كم/س خاصة في المناطق الشمالية.



- الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب الضباب الكثيف و غزارة المتساقطات.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 85 و 100 %.



- حال البحر: مائج الى هائج، ارتفاع الموج 3 امتار.



- حرارة سطح الماء: 21°م.



- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,1 .