living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟

13
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يؤثر على لبنان طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، يترافق مع تساقط الأمطار بغزارة حيث تتحول الى سيول جارفة احيانا خصوصا فترتي بعد الظهر والمساء.

كما يشهد لبنان عاصفة رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح شديدة تقارب سرعتها احيانا ال 80 كم/س خصوصا شمال البلاد ليرتفع معها موج البحر لحدود ال، 3 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما ويتكون الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل، ويستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات و رؤية سيئة. 

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وفي الداخل وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خاصة جنوب البلاد وشماله ورياح ناشطة.

تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1400 مترو ما فوق على المرتفعات الشمالية. تخف حدة الامطار مساءً و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا و رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة 
وتساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية تترافق مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600متر وما فوق شمالا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. 

وفي التفاصبل:

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 16 درجة، على الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 7 الى 10 درجات.

- الرياح لسطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 40 كم/س، تشتد أحيانا لحدود ال 80 كم/س خاصة في المناطق الشمالية.

- الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب الضباب الكثيف و غزارة المتساقطات.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 85 و 100 %. 

- حال البحر: مائج الى هائج، ارتفاع الموج 3 امتار. 

-  حرارة سطح الماء:   21°م.   

- الضغط الجوي:   758 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,43     ساعة غروب الشمس:   16,1 .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   