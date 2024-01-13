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حميّة يكشف سبب تجمّع المياه في “الضبية”!

13
JANUARY
2024
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كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على “إكس”: “برسم الرأي العام : ويتساءل البعض لماذا تتجمع المياه على بعض الأوتوسترادات ولماذا لا يتم تصريفها عبر القنوات؟ الفيديو بتاريخ اليوم السبت 13-1-2024 لقناة المياه “فرفوري ” في الضبية، يُظهر بشكل صادم كميات هائلة من رمول البناء يُصار على تعزيلها ورفعها من داخلها من قبل آليات الوزارة التي تواصل عملها ليلاً ونهاراً هناك وما زالت تقوم بذلك”.

أضاف: “للعلم فقط والتذكير بأن رمول الورش التي توضع في هذه القناة، مصدرها ورش البناء في أعالي المنطقة، وهي ستتسبب حتماً في رفع منسوب المياه فيها ومن ثم فيضانها مع الرمول نحو الاوتوستراد، مما سيؤدي الى انسداد مجاري التصريف عليه، وبالتالي تجمع للمياه وإقفال الطريق”.

وختم: “أيُعقل ذلك؟ هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل مسؤولية ذلك؟”.

https://x.com/alihamie_lb/status/1746113080872812559?s=20

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