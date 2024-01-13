الياس عطالله: محاولة اغتيال العماد عون في 12 تشرين عمل محدود البصر وهذا ما فعلناه مع فرانسوا حلّال! (نداء الوطن)

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اعتبر القيادي السابق في الحزب الشيوعي اللبناني الياس عطالله أن محاولة اغتيال العماد ميشال عون في 12 تشرين الأول قبل يوم واحد من عملية 13 تشرين 1990 كانت "عملاً محدود البصر ولم يكن له مبرّر"، مشيراً إلى أنها شكلت "محاولة لتقديم خدمة مجانية لست أدري لمن".

وقال عطالله في عدد اليوم السبت في صحيفة "نداء الوطن" في حوار مع الزميل نجم الهاشم، ورداً على سؤال "ما إذا كان الموضوع قد عرض معه" أنه رفض وقال: «ما إلي علاقة» (بالعملية)، لافتاً إلى أن المرحوم "جورج (حاوي) اعتبر أنّ عون عقبة أمام توحيد البلد بعد اتفاق الطائف. اجتهاد من هذا النوع".

كما أضاف عطالله أنه عاد واستلم فرانسوا حلال منفذ محاولة الإغتيال من مكتب حزب البعث في بيروت وذلك بعدما أطلقه الجيش السوري، موضحاً: "ثم قمنا بإبعاده من لبنان. أعطيناه مالا وسفّرناه إلى أفريقيا".

يذكر أن هذا الحوار مع عطالله أتى في سلسلة من الحلقات التي تنشرها صحيفة "نداء الوطن"، والتي تتناول محطات تاريخية شارك فيها القيادي الشيوعي السابق.