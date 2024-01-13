living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من تجمع مالكي الأبنية المؤجرة زار أمين سلام للاعتراض على رد قانون الإيجارات

13
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وفد من تجمع مالكي الابنية المؤجرة برئاسة أنديرا الزهيري والمستشار محمد خشخش وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

وأفاد بيان للتجمع بأن "رد قانون الايجارات للاماكن غير السكنية من المجلس غير دستوري وغير قانوني ويضر بمصلحة فئة كبيرة من المالكين القدامى الذين عانوا الامرين نتيجة القوانين الممدة  الاستثنائية الجائرة منذ اكثر من ٧٠ سنة لاكثر من ٢٤ تمديدا".

وأشار إلى أن "الوفد عرض في زيارته بعض الاحصاءات الرسمية التي حصل عليها من  وزارة المالية، وأثبت بالارقام عكس ما يشاع، أعداد الايجارت القديمة غير السكنية والتي تمثل حوالي ٢٢ بالمئة مقارنة بالنسبة الكبيرة من المستأجرين الجدد الذين يدفعون الايجارات العادلة، كما بين النسب الخاصة بالايجارات العائدة للدولة والمؤسسات العامة والتي تشكل ٢.٦٣ بالمئة".

ولفت إلى أن "الوزير ابدى تضامنه وتفهمه الكامل للمعاناة التي يعيشها المالكون القدامى، وأعلم الوفد انه من الوزراء الذين اعترضوا على رد القانون، ووعد التجمع بالمطالبة بالاسباب التعليلية والاسس القانونية والدستورية التي تم الاعتماد عليها لرد هذا القانون".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   