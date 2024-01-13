قذائف وطيران ليلا في الجنوب

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور ان العدو الإسرائيلي اطلق منتصف الليل عشرات القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب.

واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني صعودا الى مدينة بنت جبيل. واطلق القنابل المضيئة فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق.

وبعيد منتصف الليل أطلق نيران رشاشاته الثقيلة على اطراف بلدة الضهيرة وبلدة البستان.