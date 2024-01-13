عناوين الصحف ليوم السبت 13 كانون الثاني 2024

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الأخبار

- اليمن يتحدّى "الإمبراطورية"

- مئة يوم حرب: اليأس يضرب "إسرائيل"

- برّي: فرنجية مرشّح وحيد معلن... هل يذهبون إلى الجلسة؟

اللواء

- ضربات البحر الأحمر: البحث عن مخارج للحرب وتفادي التصعيد

- واشنطن لا ترغب بمواجهة مع إيران.. وصمود أهالي غزة يؤكد العودة إلى الديار

- لبنان يرسم إطار التفاوض: وحدة مسار مع غزة

نداء الوطن

- المواجهات جنوباً مستمرّة

- ميقاتي "العروبي" يوحِّد الساحات: لا تهدئة في لبنان قبل غزة!

- الحكومة تستولي على صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية

الديار

- 100يوم على حرب غزة وجيش الاحتلال عاجز عن تصفية حماس

- هل تلزم محكمة العدل الدولية "إسرائيل" بوقف اطلاق نار شامل على القطاع؟

- 73 غارة اميركية ــ بريطانية ضد اهداف حوثية في صنعاء والحديدة

الجمهورية

- باريس تستعجل الرئيس ووقف التصعيد

- "ردّ مباشر" على هجمات الحوثيين

- حركة نيابية بلا بركة تحكمها المصالح المتناقضة