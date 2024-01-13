عناوين الصحف ليوم السبت 13 كانون الثاني 2024

الأخبار
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اللواء
- ضربات البحر الأحمر: البحث عن مخارج للحرب وتفادي التصعيد
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نداء الوطن
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- ميقاتي "العروبي" يوحِّد الساحات: لا تهدئة في لبنان قبل غزة!
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الديار
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الجمهورية
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