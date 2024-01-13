أسرار الصحف ليوم السبت 13 كانون الثاني 2024

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اللواء

لم يشأ الموفد الأميركي هوكشتاين حسم الاجابة عن اسئلة حول برنامجه المقبل، وما اذا كان سيعود مجددًا الى بيروت ومتى؟!



يجري البحث في بدائل لتعويض المزارعين المتضررين من الضربات الاسرائيلية في المناطق الحدودية، وطرحت افكار غير قانونية تمّ سحبها لاحقاً.



استجاب مرجع لرغبة جهة سياسية بسحب البنود التي من شأنها ان تؤزّم الموقف أكثر في البلاد!

الجمهورية

تبيّن أنّ ما أخفيَ من محادثات موفد دولي هو أهم بكثير مما أُعلن ويدلّ الى ذلك سرّ كامن خلف هذا الإخفاء.

رأت مصادر أنه في حال لم يُنتخَب رئيس قبل انتهاء الحرب فيعني ألّا انتخابات إلّا باتفاق دوحة جديد.

لا تزال مصادر قريبة من حزب بارز تميل إلى الاعتقاد بأنّ التوتر جنوبًا لن يرقى إلى درجة الحرب.