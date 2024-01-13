«الأخبار»: المدارس الكاثوليكية ضغطت عبر البطريرك لمنع نشر القوانين.. أساتذة المدارس الخاصة يتوجهون نحو الإضراب

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كتبت فاتن الحاج في "الأخبار" مقالاً بعنوان: «الحكومة تُعيد قوانينَ نافذة: ميقاتي يخرقُ الدستور؟»

ومما جاء فيه:

«على مقلب المتضررين من عدم نشر قانوني التعليم الخاص، ولا سيما الأساتذة المتقاعدين الذين كانوا سيستفيدون من تمويل صندوق التعويضات لتحسين رواتبهم التقاعدية، أعلن نقيب المعلمين، نعمة محفوض، أن النقابة سترفع، عبر محاميها زياد بارود، دعوى أمام «مجلس شورى الدولة» ضدّ ردّ القوانين. كما دعا المجلسَ التنفيذي لـ«نقابة المعلمين» إلى جمعيات عمومية تُعقد الإثنين المقبل في بيروت والمحافطات للتصويت على إضراب، يبدأ من يوم الثلاثاء. وحمّل محفوض، في اتصال مع «الأخبار»، رئيس الحكومة ووزير التربية عباس الحلبي «المسؤولية المباشرة عن حرمان أكثر من 5 آلاف متقاعد من سبل العيش بكرامة، لكونهما وعدا النقابة بدعم الأساتذة المتقاعدين وأخلّا بالوعد». وكانت «الأخبار» قد علمت أن المدارس الكاثوليكية ضغطت بشدّة في الأيام الأخيرة عبر البطريرك بشارة الراعي لمنع نشر القوانين.»