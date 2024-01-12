قوى الأمن للمواطنين: لا تسلكوا الطريق المؤدي من نهر الكلب في اتجاه زكريت وبالعكس

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "بسبب هطول الأمطار الغزيرة على الطريق العام من مدخل نهر الكلب باتجاه زكريت، حصل تصدّع وانشقاق في الطريق من جهة النهر وانهارت التربة من تحتها، كما تعرّض عدد من الطرقات الفرعية والرئيسية لتصدّعات وانهيارات الأتربة على طول هذه الطريق.

لذلك، وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان وحفاظاً على السلامة العامة، سيتم قطع الطريق المذكور صعودًا من نهر الكلب ونزولاً من محلة زكريت اعتبارًا من منتصف ليل اليوم 12-01-2024 حتى إشعار آخر.

يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطريق المؤدي من نهر الكلب صعودًا باتجاه زكريت وبالعكس، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان".