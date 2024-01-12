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لامي التقى بري: لتطبيق القرار الأمميّ 1701 ولتهدئة الأمور بدل التصعيد

12
JANUARY
2024
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تابع رئس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع، في لبنان والمنطقة، خلال لقائه وزير خارجية حكومة الظل، في حزب العمال البريطانيّ، دايفيد لامي.

واستقبل السفير الفرنسيّ والوزير السابق غازي العريضي.

وأكّد لامي سعيه إلى حل سياسيّ لما يحصل وإلى تطبيق للقرار الأممي رقم 1701 ولتهدئة الأمور بدل التصعيد ولوقف دائم لإطلاق النار، في غزة.

وأشار إلى أنّه جاء مع رسالة بسيطة “هي أننا لا نريد أن نرى التصعيد والعنف، في غزة أن يتمدد ونتطلع إلى حل سياسيّ لما يحصل وإلى تطبيق للقرار الأمميّ رقم 1701 ولتهدئة الأمور بدل التصعيد.”

وأمل أن يُشهد حلٌ لهذه الازمة وإلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف حمام الدم الحاصل هناك وكما نأمل أن يعود الهدوء الى هذا الجزء المهم من الشرق.

كما استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسيّ هيرفي ماغرو، حيث جرى عرض لآخر التطوارات والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وعرض بري الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية، في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة خلال إستقباله وزير خارجية حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي، بحضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى .

وعرض رئيس المجلس الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال استقباله الوزير السابق غازي العريضي.

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