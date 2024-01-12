الكاثوليكوس آرام الأوّل التقى رئيس الوزراء القطري.. هذا ما جرى بحثه

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لبّى قداسة الكاثوليكوس آرام الأوّل لبيت كيليكيا دعوة رسميّة بزيارة دولة قطر على رأس وفد ضمّ النائب هاغوب بقرادوريان ورئيس أبرشية دولة الإمارات العربية وقطر وعمان المطران ميسروب سركسيان حيث التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وفي لقاء دام ساعة، تم النقاش حول القضايا الراهنة في المنطقة والحرب الدائرة في غزة وضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية في لبنان.

كما دار الحديث حول وضع أبناء الطائفة الأرمنية في قطر حيث شكر غبطته أمير قطر الإهتمام الذي يبديه بهذه الشريحة.

وقد تمنى غبطة الكاثوليكوس أن تستمر دولة قطر في مساعدة لبنان لخروجه من منحته الحالية.