غادة شريم: ماذا فعلت المنظومة السياسية غير نسف أي خطة دون تقديم بديل؟

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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر منصة إكس وقالت: "للمرّة الأولى هناك إرادة سياسية في البلاد لإيجاد الحلول السريعة في ما خصّ الملفات المالية" هذا ما صرح به حاكم مصرف لبنان بالانابة،من يسمع هذا الكلام لايمكن ان يتخيل ان عمر الازمة المالية التي اطاحت بودائع اللبنانيين تجاوز ال٤ سنوات!"

وسألت: "اين كانت الارادة السياسية خلالها ؟ ماذا فعلت المنظومة السياسية غير نسف اي خطة دون تقديم بديل؟ غير المماطلة والهروب الى الامام؟ اليوم فقط وبعد كل الخراب استيقظت الضمائر؟ ونِعْمَ ارادة سياسية تربط مصائر الناس وجنى اعمارها باهوائها ومصالحها وحساباتها الضيقة."