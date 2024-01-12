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أشار مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران الى، أن "لا بد من التضامن مع الشعب اليمني بشكل كبير وأنا على يقين بأن الشعب اليمني الجبار سيتظاهر بالملايين ويرد بالعسكر وما حصل لن يثنيه عن مساندة غزة ".



وأضاف في حديث لـ"صوت المدى"، "دائماً ما يصيب بري "لا تشاؤم ولا تفاؤل" وما يجري اليوم مع هوكشتاين هو ترتيب اليوم التالي للحرب".



وكشف زهران، أن "خلاصة الافكار التي يتم نقاشها هو عودة الجنوبين إلى الجنوب والمستوطنينإلى الشمال الفلسطيني المحتل".

وتابع، "النار والديبلوماسية لا يجتمعان سوياً وهذه الحرب لن تنتهي بالواسطات والاسرائيلي يجرب اطالة أمد الحرب".



ولفت زهران الى، أن "عندما نسمع ان الحرب في غزة توقفت حكماً ستتوقف في لبنان".



وذكر، أن "هوكشتاين لم ينقل أي رسائل تهديد للبنان، نعم نقل الاميركيون سابقاً نية اسرائيل توسعة الحرب وهذا ما لا ترغبه واشنطن".



وأردف زهران، "التهديدات الاسرائيلية نقلت إلى لبنان عبر أكثر من دولة وجهة إلا أنها "لا تقدم ولا تؤخر".