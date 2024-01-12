تحذيرٌ من "قوى الأمن" إلى المواطنين!

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صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالي: "وفقًا للمعلومات المستقاة حول حالة الطقس، من المتوقّع في خلال هذين اليومين، هطول أمطار غزيرة خلال فترات قصيرة، ممّا قد يؤدّي إلى تَشَكُّل السّيول وانزلاقات وتجمّعات كبيرة للمياه على الطرقات".



وأضاف، "عليه، فإن قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، على جهوزيّة تامّة لتقديم المساعدة للمواطنين عند اللّزوم، بما توافر من إمكانات، وهي تطلب من السّائقين: تجنّب سلوك الطّرقات التي تتشكل عليها السيول وتجمُّع مياه الأمطار، وقرب ضفاف الأنهر. والقيادة بحذر تجنباً للانزلاقات التي قد تؤدّي إلى حوادث مروريّة".



وتابع البلاغ، "في حال حصول أي طارئ، الاتّصال على الرقم 112، أو الخطّ السّاخن لغرفة العمليات المشتركة 1720، أو على رقم المديرية العامة للدفاع المدني 125".