تحضّروا.. أمطار غزيرة جارفة نهاية الأسبوع!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار غزيرة تكون جارفة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح قوية تقارب سرعتها احيانا ال 80 كم/س بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر إلى حدود الـ 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ونحذر من تشكل السيول على الطرق وانجراف التربة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة : منخفض جوي سطحي شديد الفعالية متمركز فوق قبرص يؤثر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي لهطول أمطار غزيرة و ثلوج على الجبال على ارتفاع 1500 متر.

يحذر من الانجرافات بالتربة وتشكل السيول وارتفاع منسوب الأنهار يومي الجمعة و السبت، واشتداد سرعة الرياح لحدود ال 80 كلم/س.

كمية المتساقطات المتوقعة حتى بداية الاسبوع المقبل تتراوح بين 120 و 250 ملم

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل الأمطار وتصبح غزيرة اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال 75كم/س، يرتفع معها موج البحر لحدود 3 امتار وتتساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ونحذر من تشكل السيول على الطرق وانجراف التربة.

السبت: غائم دون تعديل في درجات الحرارة مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، وتهطل أمطار غزيرة تكون جارفة احيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح قوية تقارب سرعتها احيانا ال 80 كم/س بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ونحذر من تشكل السيول على الطرق وانجراف التربة.

الأحد : غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر شمال البلاد، وتتراجع حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من الليل مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة جنوب البلاد، وتتساقط للثلوج اعتبارا من 1400 متر شمالا.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 16 درجة، فوق الجبال من 4 الى 9 درجات، في الداخل من 6 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 40 كم/س، تشتد أحيانا لحدود ال 75 كم/س.

-الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب الضباب الكثيف وغزارة المتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و100 %

-حال البحر: مائج الى هائج مع ارتفاع الموج 3 امتار، حرارة سطح الماء:21 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,49