الهجوم على الحوثيين.. أين وما هي الأسلحة المستهدفة؟

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قصفت قوات أميركية وبريطانية، فجر اليوم الجمعة، أهدافا للحوثيين في اليمن، في عملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيّين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدوليّة في أحد أهمّ الممرّات البحريّة في العالم، بحسب ما ذكر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

ووفقا لتصريحات وتقارير إعلامية، فقد استخدمت القوات الأميركية والبريطانية سفنا حربية مختلفة وطائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك، ومن بينها 4 مقاتلات بريطانية من طراز "تايفون".

أسلحة الحوثيين المستهدفة

وبحسب وزير الدفاع الأميركي فإن الضربات في اليمن استهدفت القدرات الحوثية للطائرات المسيرة والرادارات الساحلية وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية وقدرات الاستطلاع الجوي.

المواقع الحوثية المستهدفة

بحسب التقارير فقد استهدفت الضربات مواقع في العاصمة صنعاء ومعقل الحوثي الرئيسي في صعدة، وكذلك مناطق في محافظة الحديدة الساحلية.

في الحديدة: تعرض معسكر القوات البحرية بمنطقة الكثيب ومحيط مطار الحديدة وموقع في ضواحي زبيد والزيدية بالمدينة.

في صنعاء: طال القصف قاعدة الديلمي الجوية وفج عطان ومعسكر اللواء الثامن وهي منشئات تحتوي على ورش تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة.

في تعز: طال القصف معسكرات في المحافظة، من بينها معسكر الجند ومحيط مطار تعز ومعسكر اللواء 22.

في صعدة: استهداف معسكر كهلان.

في حجة: المطار في مديرية عبس، وامتد القصف إلى مواقع أخرى في المحافظة.