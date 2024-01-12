الجمهورية: هوكشتاين بدأ مهمّة ترسيم مرحلة إنهاء الحرب...

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بدا واضحاً انّ عرّاب الترسيم البحري الموفد الرئاسي الأميركي إلى لبنان اموس هوكشتاين بدأ مهمّة ترسيم مرحلة إنهاء الحرب. فقد كرّر في لقاءاته المحدّدة في بيروت، انّه يتحرك مولجاً من ادارته الملف اللبناني، لتحضير بيئة مؤاتية للحل السياسي، وهذا ما اكّدته مصادر مطلعة على لقاءات هوكشتاين لـ«الجمهورية»، كاشفة انّ موفد الرئيس الاميركي حمل أفضلية الحل الديبلوماسي الذي يسعى اليه جدّياً، مع قوة دفع زوّده ايّاها الجانب الاسرائيلي الذي أبلغ اليه انّه يفضّل هذا الحل.

واضافت هذه المصادر، «انّ مهمّة هوكشتاين هي بداية مرحلة إنهاء الحرب على غزة، وقد تبلّغ رسالة واضحة وموحّدة من المسؤولين اللبنانيين مفادها أنّ مطلب لبنان هو تطبيق كامل لمندرجات القرار الدولي 1701 بما فيها الانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة».

وفي اشارة في غاية من الدلالة قالت المصادر: «يبدو انّ اموس هوكشتاين بات المتابع والمكلّف الملف اللبناني».