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عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 كانون الثاني 2024

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الأخبار: هوكشتين لم يتخل عن إسرائيليته

أوقفوا حزب الله وخذوا نقاطكم البرية
إسرائيل: صدمة المحاكمة

 

 

 

نداء الوطن: واشنطن تُجدّد الدعوة إلى منع امتداد الصراع إلى لبنان
تصعيد إسرائيلي ينسف أي تفاؤل وحلول هوكشتاين... "بَعْد بكّير"

 

 

 


اللواء: هوكشتاين في بيروت: 3 لغات لاستطلاع ما يجري على جبهة الجنوب!
مجلس الوزراء اليوم وسط سجالات وتهديدات بالتصعيد .. وعشاء رئاسي في كليمنصو الإثنين

 

 

 

 

النهار: مطارات وقواعد عسكرية في مرمى النيران... أميركا وبريطانيا تضربان الحوثيين في اليمن: هدفنا استعادة الهدوء في البحر الأحمر

 

 

 

 

البناء: تحركات أميركية وبريطانية لاستهداف اليمن… وإيران تحرر ناقلة من أميركا/ جنوب أفريقيا تقدم مطالعة قانونية مدعّمة بالوثائق لإدانة الكيان بجرائم الإبادة/ المقاومة في غزة ولبنان لمزيد من الضربات للاحتلال… ولا وساطات جديدة

 

 



الجمهورية: هوكشتاين إقترح حلًا موقتًا للحدود
جنبلاط لـ الجمهورية: متخوف من التدحرج لحرب واسعة بوجود المجانين

 

 

 


l'orient le jour: Les Etats-Unis et le Royaume-Uni mènent des frappes sur les houthis au Yémen

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