فادي كرم: حزب الله يقايض المبعوثين الدوليين على إمساكه بالوضع الداخلي

A + A -

الأنباء الكويتية: لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب الدكتور فادي كرم الى ان حزب الله ومن اجل حماية سلاحه ودويلته، ومن اجل تأمين استمرارية مشروعه الأيديولوجي وأجندته الإيرانية، يقايض المبعوثين الدوليين المكلفين بتهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وبترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، على إمساكه بالوضع الداخلي بما فيه رئاسة الجمهورية، مقابل موافقته على تطبيق القرار 1701 وانسحابه من جنوب الليطاني، ما يعني من وجهة نظر كرم أن انتخاب رئيس للبنان ما زال وفقا لمنطق حزب الله بعيد المنال، لكن على فريق المعارضة أن يبقى على جهوزية تامة خلال المرحلة المقبلة، لقطع الطريق أمام ما يطرحه حزب الله من مقايضات تسمح له بوضع يده على الدولة والتصرف بها وفقا لما تقتضيه "أهدافه وأجندته الإيرانية".