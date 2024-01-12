البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود لتهدئة التوترات على طول الحدود "الإسرائيلية"- اللبنانية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

قبل وصول المبعوث الأميركي الى لبنان آموس هوكشتاين، أفاد موقع «أكسيوس» الإلكتروني الأميركي، أنّ البيت الأبيض أعلن أنّ كبير مستشاري بايدن «سيواصل الجهود لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية».

وأضاف الموقع ان محادثات هوكشتاين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين اللبنانيين، هدفت الى «دفع المناقشات حول كيفية التوصل إلى تفاهمات من شأنها استعادة الهدوء على طول الحدود».

وفي السياق نفسه، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إنّ هوكشتاين شدد في محادثاته في تل ابيب قبل أيام على انه بمجرد انتقال الجيش الإسرائيلي بالكامل الى عمليات منخفضة الكثافة في غزة، سيساعد ذلك على تهدئة الوضع في لبنان. كما اقترح أن تصدر إسرائيل بياناً عاماً تعلن فيه عن المرحلة الانتقالية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنّ هوكشتاين، قال لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه بمجرد توقف المناوشات بين إسرائيل وحزب الله، فإنه يريد بدء مفاوضات غير مباشرة على الحدود البرية، على غرار المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق على الحدود البحرية في العام الماضي.

وأفادوا بأنّ إسرائيل لا تعترض على إجراء مفاوضات على الحدود البرية مع لبنان.