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المرابطون: الولايات المتحدة الاميركية تدير عمليات الإبادة الجماعية

11
JANUARY
2024
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أصدرت حركة الناصريين المستقلين قوات المرابطون البيان التالي:
إن بيان وزارة الخارجية الأميركية يؤكد المؤكد أن الولايات المتحدة الاميركية بإدارتها الحالية، الحزب الديمقراطي، هي التي تدير عمليات الإبادة الجماعية، والإجرام الشامل بحق أهلنا المدنيين في غزة على أرض فلسطين العربية.
وإن هذا الكلام الذي ينصّ بوضوح أن مجرمي الحرب اليهود، الذين يستخدمون السلاح الأميركي في عمليات القتل والمجازر المرتكبة، بحق عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، شيوخاً ونساءً وأطفالاً وحديثي الولادة، وأجنة في بطون أمهاتهم، لا يرتكبون جرائم التي توصف بالجينوسايد العالمي، يؤكد تحمله لهذه المسؤولية في عمليات الاجرام الشاملة.
بالنسبة إلى الواقع اللبناني، نتوجه إلى كل المسؤولين اللبنانيين الذين قابلوا هوكستاين، لنقول لهم تفاوضون من !!!!؟؟؟؟ وعلى ماذا تتفاوضون !!!!!؟؟؟؟ وهذا هو البيان الأميركي الذي يؤكد أن هذا هوكستاين الاسرائيلي الأميركي، يفاوض مباشرة باسم مجرمي الحرب اليهود، وبالتالي عليكم الامتناع عن الاستمرار في مفاوضته، لا بل طرده من لبنان، هذا اذا كنتم لا تزالون تقولون بأن هذه المفاوضات هي مفاوضات غير مباشرة، مع العدو اليهودي، لأن التفاوض المباشر معه هو خيانة عظمى، وبالتالي لا نريد أن نصفكم بهذه الصفة.
أوقفوا المفاوضات معه، لأن الأميركيون هم مديرو الإجرام الحقيقي الذي يجري على أرض فلسطين، والذي يجري على أرض لبنان، والذي يجري على كل أرض عربية، لا بل تاريخهم يشهد بأنهم مجرمون على مستوى الحضارة الإنسانية.

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