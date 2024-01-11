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للحصول على خدمات وزارة الصناعة...اليكم الالية التطبيقية

11
JANUARY
2024
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أصدرت وزارة الصناعة آلية تطبيقية، للحصول على خدماتها:

أولًا: يتقدم المراجع المعني بالحصول على خدمات وزارة الصناعة، إضافة إلى المستندات المطلوبة للمعاملة بلائحة العمال مختومة من الشركة/المؤسسة الصناعية أو صادرة عن  الضمان، مع تعهد العمال المعتمد، مع نسختين عن هذا التعهد  بعد تعبئته وتوقيعه من المخولين بالتوقيع عن الشركة/المؤسسة الصناعية.

ثانيًا: يتولى الموظف المعني في المصلحة بعد التدقيق في لائحة العمال ومدى توافقها مع أحكام  التعميمين وقرار مجلس الوزراء المذكورين أعلاه.

بالاحتفاظ بالتعهد الأصلي ولائحة العمال ومرفقاتها (إجازة العمل + الإقامة للعمال السوريين العاملين وفقًا للائحة المقدمة) لدى الإدارة .

ثالثًا: يختم الموظف المعني في المصلحة نسختي التعهد المرفقتين بختم الإدارة مع التوقيع وذكر تاريخ التوقيع على كل منهما.

رابعًا: تضم إحدى نسختي التعهد المختومتين إلى المعاملة التي يراد إنجازها، وتعطى الثانية للمراجع للاحتفاظ بها واعتبارها بمثابة نسخة أصلية، بحيث يطلب منه في كل معاملة لاحقة أن يضم نسخة عادية عن نسخة التعهد المختومة والمحفوظة لديه فقط و دون لائحة العمال.

خامسًا: ترسل المصلحة التعهد الأصليّ مع لائحة العمال الأصلية مع المرفقات حال وجودها إلى الإدارة المركزية، في بيروت، بعد الاحتفاظ بنسخ عنهم.

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