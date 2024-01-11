وصول السفيرة الاميركية الجديدة إلى لبنان

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اعلنت السفارة الميركية في بيروت عن وصول السفيرة ليزا جونسون إلى لبنان في الحادي عشر من كانون الثاني الحالي. والسفيرة جونسون كانت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى ناميبيا كما شغلت مؤخرًا مناصب قيادية في المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية في واشنطن.

عند وصولها، قالت السفيرة جونسون: "إنه لشرف لي، وهو من دواعي سروري أن أعود إلى لبنان لقيادة السفارة الأميركية في بيروت حيث كنت قد عملت سابقًا من العام 2002 حتى العام 2004. هذا وقت صعب، وأنا أقدر أهميّة التحديات التي يواجهها لبنان. وفي الوقت عينه، لدي إعجاب عميق بحيوية الشعب اللبناني والثقة بقدرة لبنان على النجاح. الآن، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت للبنان أن يجد حس الوحدة والهدف في الرغبة المشتركة لجميع أبنائه في السلام والازدهار وفي مستقبل أكثر إشراقا."

فيما يلي السيرة الذاتية للسفيرة جونسون:



ليزا جونسون، عضو رفيع في السلك الدبلوماسي برتبة وزير مستشار، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينها كسفيرة لدى الجمهورية اللبنانية في الرابع عشر من شهر كانون الأول 2023، وهي كانت قد شغلت، بين عامي 2018 و2021، منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى جمهورية ناميبيا. كما شغلت ايضا، بين عامي 2014 و2017، منصب القائم بالأعمال في ناسو، جزر البهاماس.



قبل تعيينها في لبنان، شغلت السفيرة جونسون منصب النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركية في مكتب المخدرات الدولية وشؤون إنفاذ القانون (INL) وكذلك منصب نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب المخدرات الدولية لشؤون أوروبا وآسيا. شغلت أيضًا لفترة قصيرة منصب نائب قائد ومستشار الشؤون الدولية في الكلية الحربية الوطنية.



وكذلك، شملت المهام السابقة للسفيرة جونسون، في واشنطن، منصب مدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي (NSC)؛ ومنصب مستشار أول لشؤون جنوب ووسط آسيا في مكتب نائب الرئيس؛ ومنصب مدير مكتب المخدرات الدولية وانفاذ القانون لأفريقيا والشرق الأوسط. كما شغلت مناصب أخرى في الخارج في إسلام أباد - باكستان؛ وبيروت - لبنان؛ وبريتوريا - جنوب أفريقيا؛ ولواندا - أنغولا. كما تم انتدابها إلى مكتب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.



ولدت السفيرة جونسون في مدينة آيوا، ونشأت بالقرب من سياتل - واشنطن. تخرّجت من جامعة ستانفورد بدرجة بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصادية، ثم حصلت على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا إضافة إلى درجة الماجستير في العلوم في استراتيجية الأمن القومي من كلية الحرب الوطنية. في العام 2023، حصلت السفيرة جونسون على جائزة الرتبة الرئاسية المتميزة إضافة الى سبع جوائز للأداء الرفيع في الخدمة الخارجية.