(جيم) جبران و (باء) باسيل.. بقلم: سمير مسره

A + A -

جامع في خياراته الوطنية...

بليغ في خطاباته المميزة...

هذا هو جبران باسيل...



جريء في مواقفه الواضحة...

بناء في عمله المتواصل...

هذا هو جبران باسيل..



جدير بالثقة المعطاة له...

بارز في كل ظرف....

هذا هو جبران باسيل...



جدي في نواياه المعلنة...

بارع في ترجمتها إلى أفعال...

هذا هو جبران باسيل...



جاهز دائما" للدفاع عن لبنان...

بارقة امل يبقى لإنقاذه...

هذا هو جبران باسيل...



هذا ليس تبجيلا" لشخصه الكريم بل اعترافا" بقدرات هذا الرجل. هذا ليس تبجيلا" له لأنه يعرف ان هذا الأسلوب الراقي لاطلالاته في الإعلام، وهذه الرؤية الناصعة لمستقبل الوطن، وهذه المبادرات المطروحة عدة مرات من قبل التيار الوطني الحر على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ هي الوسيلة الوحيدة لإخراج لبنان من مأزقه... كل ذلك مقابل مجموعة معارضة له لم تقدم ولا تقدم شيئا" سوى القدح والذم به، ولا تعيش الا على اوكسجين الكيدية، والغيرة، والكره لكل ما يقوم به.



شكرا" جبران باسيل لمقابلتك التلفزيونية الشيقة البارحة...