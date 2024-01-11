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فصيلة زوق مصبح أوقفت شخصين بجرائم سرقة ومخدرات وضبطت مواد مخدرة

11
JANUARY
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في الساعة 15،00 من تاريخ 09/01/2023، حصل إشكال وتضارب في زوق مصبح بين كل من ر. ك. (مواليد عام 1989، لبناني) وع. ق. (مواليد عام 1996، لبناني)وذلك على خلفية اتهام الأول للثاني بسرقة ساعة ذهبية عائدة له.
 
بالتحقيق مع (ع. ق.) من قبل عناصر فصيلة زوق مصبح في وحدة الدرك الإقليمي،أنكر في البدء قيامه بسرقة الساعة، واتهم (ر. ك) بسرقة جهاز محمول "لابتوب" عائد له. ولكنه ما لبث أن اعترف بحيازته كمية من المخدرات في منزله الكائن في زوق مصبح.
 
بالتحقيق مع (ر. ك)أنكر قيامه بسرقة الجهاز المحمول، وأقر بسرقة كمية من المخدرات من منزل (ع. ق.). 
على الفور،انتقلت دورية من الفصيلة إلى منزل (ر. ك.)، حيث تم العثور على مواد مخدرة نوع "ماريجوانا". كما تم العثور على سطح البناء الذي يسكنه، على كمية من المواد الممنوعة عبارة عن:

/3،5/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.
/800/غ. من مادة الماريجوانا.
/12/ حبّة ملوّنة ومجهولة النوع.
/10/ حبّات بيضاء اللون.
/2/ فرّامة حشيش.
ميزان عدد /2/، دفتر ورق لف سجائر عدد /2/.
مبالغ ماليّة بالعملة السوريّة.

أجري المقتضى القانوني في حقهما وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معها، بناء على إشارة القضاء.

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