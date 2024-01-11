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اتحاد المودعين و"متحدون": هولو زعيتر لن يكون آخر مودع يقتحم مصرفا

11
JANUARY
2024
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 أكد اتحاد المودعين وتحالف "متحدون" في بيان، أن "المودع هولو زعيتر لن يكون الأخير الذي يقتحم مصرف فرنسبنك أو سواه، كما فعل وأفراد أسرته بالقوة اليوم في فرع فرنسبنك في محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية، قبل أن يخرج خالي الوفاض بعد تهريب مدير الفرع إلى مبنى "القرض الحسن" المجاور، حيث تابع اتحاد المودعين القضية عن كثب".

وذكر البيان بأن "متحدون كان حذر أمس، تحت عنوان "كفى إمعانا في سرقة أموال المودعين"، من أن "أي تماد في الشطب المقنع للودائع واضطرار المودع تحديدا لتحمل تبعات الفساد المصرفي وحيدا في ظل تلكؤ بعض القضاء عن إنصافه سوف يُعتبر إجراء مجحفا ستضيق معه السبل أمامه فيرغم على سلوك سبيل القوة والقانون مجددا إنفاذا لمبدأ حق الدفاع العام المشروع".

وأشار البيان الى أنه "مواكبة لجهود قضاء التحقيق بشأن قضية سرقة أموال "السلع المدعومة" العائدة أساسا للمودعين، تبلغ المدعى عليهما في الشكوى المقدمة من محامي التحالف رئيسة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان ميه دباغ والصيرفي عبد الرحمن الفايد موعد جلسة التحقيق المخصصة للاستجواب هذا الإثنين ١٥ الحالي، والتي تعقد أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، حيث سيعاود المحامون حضور الجلسات بعد انقطاع بموازاة تنفيذ "وقفة تضامنية دعما للمحاسبة" الساعة العاشرة صباح الإثنين ودعوة لمشاركة المودعين أصحاب الحق وسائر اللبنانيين مساندة لأي جهد جدي لاستعادة أموالهم في هذا المجال".

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