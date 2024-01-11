وزارة الصحة تشجب استهداف مركز الهيئة الصحية: مخالفة متكررة للقوانين الدولية ودساتير المنظمات الانسانية

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "تدين الوزارة بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له بشكل مباشر مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانين اليوم والذي استهدف كذلك سيارة الاسعاف التابعة للمركز ما أدى إلى سقوط شهيدين وجرح عدد آخر من الاشخاص.



تذكر الوزارة بأن هذا الاعتداء على مركز صحي غير عسكري ليس الأول من نوعه منذ بداية العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان بل انه متكرر على أكثر من مركز صحي بما يخالف القوانين الدولية والأعراف.



إن الوزارة تشدد على ضرورة تحييد العاملين الصحيين والمراكز الصحية خصوصا انها تقوم بعمل طبي وانساني لا يمكن عرقلته او جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية، وان استمرار العدو الاسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة هو برسم المجتمع الدولي ولا سيما المنظمات الدولية الانسانية وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تشدد انظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم".