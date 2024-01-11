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هوكشتاين خلال لقائه ميقاتي: للعمل على "حلّ وسط" مؤقتاً كي لا تتطور الأمور نحو الأسوأ

11
JANUARY
2024
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إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في السراي، وعقد معه خلوة أعقبها اجتماع موسّع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، القائمة باعمال السفارة الاميركية في لبنان أماندا بيلز، الوفد الاميركي المرافق لهوكشتاين.

كما شارك في الإجتماع مستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، السفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي والمستشاران العسكريان العميدان رياض شيا وأمين فرحات.

وشدّد هوكشتاين خلال الاجتماع على "ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكنا التوصل الى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن".

ودعا الى "العمل على حل وسط مؤقتا لعدم تطور الامور نحو الاسوأ".

من جهته، أكد ميقاتي "على أن الاولوية يجب أن تكون لوقف اطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية". وقال: "اننا نريد السلم والإستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية". 

 
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