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الأمطار الغزيرة والعواصف مستمرة إلى هذا التاريخ!

11
JANUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غاىما اجمالا في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل الأمطار وتشتد غزارتها من بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال 75 كم/س وارتفاع موج البحر لحدود 3 امتار، ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر.
وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  منخفض جوي متمركز فوق قبرص يؤثر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، يحمل معه ثلوجا على الجبال وامطارا غزيرة  تؤدي الى تشكل السيول وانجراف في التربة واشتداد في سرعة الرياح، يشتد تأثيره يوم السبت ويستمر حتى بعد  ظهر الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجيا.

تحذير من الانجرافات بالتربة و تشكل السيول وارتفاع منسوب الأنهار.
كمية المتساقطات المتوقعة حتى بداية الأسبوع المقبل تتراوح بين 120 و 250 ملم 
ملاحظة :معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19درجة، طرابلس بين 9 و 17درجة،  وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وتهطل أمطار غزيرة وعنيفة احيانا بخاصة فترة قبل الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س  في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر لحدود المترين ، وتتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق مع انجرافات التربة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر، وتخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.
الجمعة: غائم اجمالا في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل الأمطار وتشتد غزارتها من بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال 75 كم/س وارتفاع موج البحر لحدود 3 امتار، ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر.
السبت:  غائم إجمالا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط وتبقى دون معدلاتها، تهطل أمطار تكون غزيرة وعنيفة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال 80كم/س بخاصة شمال البلاد وارتفاع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر.
الأحد:  غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من الظهر مع حدوث انفراجات خلال النهار، ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1300 متر، لذا يرجى التحذير من خطر الانزلاقات.
-الحرارة على الساحل من  10 إلى  17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجات، في الداخل من  3 إلى 9 درجات. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 20 و40 كم/س، تشتد أحيانا لحدود ال 55كم/س.
-الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب غزارة الامطار و تشكل الضباب الكثيف.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 75 و 90 %.
-حال البحر:مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 21 درجة. 
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6،43
-ساعة غروب الشمس: 16،49

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