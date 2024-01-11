انقلاب شاحنة في انطلياس.. وقطع الطريق في المحلة

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أفادت غرفة "التحكم المروري" صباح اليوم الخميس، عن "انقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر انطلياس باتجاه بيروت مما ادى لقطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور".

وأضافت في منشور على حسابها عبر منصّة "إكس", بأن "طريق ترشيش - زحلة سالكة أمام جميع السيارات".

وتابعت الغرفة، حركة المرور كثيفة على الطرقات الآتية: "ضبية باتجاه انطلياس, على اوتوستراد خلدة باتجاه الانفاق وصولا الى بيروت, من الضبية باتجاه نهر الموت, على اوتوستراد خلدة باتجاه الانفاق وصولا الى بيروت".