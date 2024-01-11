الحج والعمرة هذا العام من دمشق...

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الوطن السورية: أكد بيان صادر عن وزارة الأوقاف السورية أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بين وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في مدينة جدة على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق، وبإشراف وزارة الأوقاف السورية، على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين كل التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين في سورية، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم.

وبحث السيد خلال لقائه أمس مع وزير الحج والعمرة السعودي بمدينة جدة تحضيرات إطلاق موسم أداء فريضة الحج، ومناسك العمرة للحجاج والمعتمرين السوريين من مدينة دمشق لهذا العام.