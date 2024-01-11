عناوين الصحف ليوم الخميس 11 كانون الثاني 2024

الأخبار: حرب غزة «مخيّم صيفي» مقارنةً بلبنان
توقيف عميل قرب منزل بري في بيروت
محاكمة إسرائيل: الإبادة المكتملة
نداء الوطن: وزيرة الخارجية الألمانية تحضّ على انسحاب "الحزب" فوراً
هوكشتاين يحمل الشرط الإسرائيلي: تطبيق الـ"1701" قبل أي تفاوض
اللواء: هوكشتاين في بيروت: خطوة على طريق الإستقرار وربط نزاع حول المزارع
باسيل لن يكون بعلاقة تبعية مع حزب الله ويرحب برؤية بن سلمان.. والثنائي متمسك بفرنجية
البناء: يديعوت: فشل حرب غزة وأيامها الـ 95 مخيم صيفي لما ينتظرنا في حرب لبنان / واشنطن تعترف بالمواجهة المعقدة في البحر الأحمر… والأنصار يهاجمون بقوة / هوكشتاين لـ«الحلحلة»… وباسيل: التهدئة ترتبط باللاجئين وما يحمله أمر صغير /
الجمهورية: مهمة هوكشتاين: صعوبة عسكرية وسياسية
منخفض جوي يغرق الشوارع
النهار: المفاوضات الصعبة: تبريد الجبهة قبل ملف الترسيم
l'orient le jour: Hochstein à Beyrouth : les contours d'un accord se précisent