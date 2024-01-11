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إلامَ انتهت محادثات وزيرة الخارجية الألمانية؟

11
JANUARY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

إلامَ انتهت محادثات وزيرة الخارجية الألمانية؟ وفق معلومات خاصة بـ»نداء الوطن»، تركزت محادثات الوزيرة بيربوك على عدة نقاط أساسية، وهي بالتدرج:

 

1 - تنفيذ القرار الدولي 1701.

 

2 - حصر الوجود العسكري في منطقة عمل «اليونيفيل» بالجيش اللبناني والقوات الدولية.

 

3 - رفع عديد الجيش الموجود في منطقة «اليونيفيل» إلى ما هو منصوص عليه في الآليات التنفيذية للقرار 1701.

 

4 - انسحاب «حزب الله» فوراً من منطقة «اليونيفيل» (جنوب الليطاني).

 

5 - على لبنان تنفيذ القرارات الدولية بكامل بنودها، ولا سيما القرار 1559.

 

6 - عدم إعادة الهدوء إلى الحدود الجنوبية، يعني تراجع قدرة الضغط الديبلوماسي الممارس على الحكومة الاسرائيلية لمنع توسيع الحرب ضد لبنان.

 

وأخطر ما قاله مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» هو أنّ «احتمالات الحرب تتقدم بسرعة، وأنّ الوزيرة الألمانية نقلت رسالة تحذير بمضمون تهديدي».

 

واختصر المصدر مضمون الضغط الذي مارسته الوزيرة الألمانية بقوله: «جاءت لتقول لنا طبّقوا القرار 1701 او سيدمر الجنوب، وربما لبنان فوق رؤوسكم».

نداء الوطن
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