حمدان: ما تزعلوا رح نقول "بلا معنى" حاشاك.

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

الشريك الأساسي في قيادة العدوان "المذبحة / الإبادة"، على اهلنا الفلسطينيين في غزة الشموس.

وزير الخارجية الأمريكي "بلينكن"، قال في مؤتمره الصحافي قبل ساعات :

"إنهم يقدمون النصح لحكومة، الغزاة الصهاينة حول افضل الطرق لتحقيق اهداف العدوان ".

هوكستاين الاسرائيلي حمامته، للسلام إلى لبنان، إلى كل المسؤولين ابتسموا وتصورها وانفخوا صدوركم وانتم تسلمون على حمامته غداً.

لعلكم تكونون من الركاب على، حمامته في صفقة "اليوم التالي" للسلام الأميركي في منطقة الشرق الأوسط.

ما تزعلوا رح نقول "بلا معنى" حاشاك.