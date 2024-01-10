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مراكز جرف الثلوج مستعدة... هذا ما أكدته وزارة الاشغال!

10
JANUARY
2024
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، "أن الآليات والمعدات التابعة لورش متعهدي الوزارة، تقوم حالياً بعملها المتواصل في تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، ولاسيما في جميع النقاط الحمراء المشخصة منها، وذلك مع وصول المنخفض الجوي الحالي إلى لبنان صباح اليوم الأربعاء".

 

وأضاف، إن "وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد مجدداً أن توجيهاتها لورش المتعهدين، والتي يُعاد التأكيد عليها باستمرار، بضرورة مواصلة أعمال هذه الورش في أماكنها المحددة مسبقاً، وذلك بشكل استباقي ومتزامن ولاحق لإي عاصفة أو منخفض آتٍ إلى لبنان طيلة الموسم الحالي، مع التأكيد مجدداً بضرورة إبقاء تواجد آلياتها ومعداتها ليلاً ونهاراً في أماكن عملها، وأن تبقى على جهوزية تامة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث أيضاً، وذلك كله يأتي في سياق حرص الوزارة على السلامة العامة والمرورية، وعدم حدوث أية مخاطر أو أضرار، وذلك مع توقع هطول الأمطار الغزيرة في فترات زمنية قصيرة" .

 

واشار البيان الى، انه "وكما على الساحل، كذلك هو الحال في المناطق الجبلية، فمع بدء تساقط الثلوج خلال المنخفض الحالي، كانت آليات مراكز جرف الثلوج المنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، تقف استعداداً على الطرقات للبدء بجرف الثلوج ومنع تراكمها عليها، وذلك منعاً لقطع المناطق والبلدات بعضها عن بعض".

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