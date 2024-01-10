وفد من الصيادلة في التيار الوطني الحر التقى وزير الصحة

زار وفد من مكتب المهن الحرة وصيادلة التيار الوطني الحر وزير الصحة فراس الابيض للتهنئة بحلول السنة الجديدة. وخلال اللقاء عرضوا معه هواجس الصيادلة والمخاطر المحدقة بالقطاع. كما جرى نقاش معمق بخصوص النظام الصحي ومن خلاله نظام تتبع الدواء، وتم التأكيد على ترحيب صيادلة التيار وانفتاحهم على أي مشروع متكامل من شأنه النهوض بالقطاع الصحي وتطويره.

الوفد شدد على ضرورة حماية السوق اللبنانية من تفشي ظاهرة التزوير والتهريب وذلك حرصاً على سلامة المريض بالدرجة الأولى.

بدوره وزير الصحة أكد على أهمية دور الصيدلي المحوري في المنظومة الصحية عارضاً سلسلة إجراءات سبق واتخذها لمساعدة هذا القطاع في الصمود وتجاوز الأزمات المتتالية، ومشيرا الى أنه "سوف يأخذ هواجس الصيادلة بعين الاعتبار وبأنه قد كلّف لجنة من صيادلة أخصائيين لمتابعة المراحل القادمة."