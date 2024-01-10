سليم عن تصحيح الرواتب: يجب أن تتوافق مع القوانين

التقى وزير الدفاع الوطني في جكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، النائب جميل عبود، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.

ثم التقى رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن نقولا مزهر على رأس وفد من الرابطة، عرض لحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد.

وشدد الوزير سليم على أن أي "تصحيح للرواتب يجب ان يكون متوافقا مع القوانين التي ترعى شؤون القطاع العام في الأسلاك المدنية والعسكرية على حد سواء، كما في الخدمة والتقاعد، وأي إجراء يعتمد قواعد أخرى إنما هو من البدع التي لا يجوز أن تعتمد في القطاع العام".