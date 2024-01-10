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ميقاتي التقى وزيرة خارجية ألمانيا: لبنان يحترم القرارات الدولية.. بيربوك: لتطبيق القرار 1701!

10
JANUARY
2024
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اجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية المانيا انالينا بيربوك، قبل ظهر اليوم في السرايا، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في غزة وجنوب لبنان.

شارك في الاجتماع  وزير الخارجية  والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفير المانيا في لبنان كورت جورج سيلفريد والوفد الالماني المرافق، ومستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

في خلال الاجتماع اكد  رئيس الحكومة الحرص على افضل العلاقات مع المانيا، شاكرا  دعم المانيا لبنان على المستويات كافة. وشدد على "ان لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدءا باتفاق الهدنة، بهدف تحقيق الاستقرار  الدائم جنوب لبنان". وطالب بدعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه".

وقال ميقاتي: "حان الوقت لايجاد حل دائم وعادل للقضية  الفلسطينية، وبالتالي البدء بوقف اطلاق  النار واطلاق مسار دولي لحل نهائي وشامل على قاعدة الدولتين".

أما الوزيرة الالمانية، فشددت على اهمية "تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 ".

فرونتسكا

واستقبل الرئيس ميقاتي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي وضعته في أجواء الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل بين الامين العام للامم المتحدة وجميع مدراء ومسؤولي البرامج السياسية للأمم المتحدة في العالم.

 كما اطلعت فرونتسكا من  الرئيس ميقاتي على مضمون رسالته الموجهة الى الامين العام والأمم المتحدة في ما خص القرار 1701 والأوضاع  في الجنوب.

ريزا

والتقى رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ، وتم البحث في البرامج الانمائية وخطة الإنماء للعام2024,  اضافة الى الملفات الاقتصادية والمعيشية التي تخص المواطنين اللبنانيين، وتثبيت التعاون القائم بين الأمم المتحدة  والدولة اللبنانية.

كما التقى الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ثم سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي،  ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

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