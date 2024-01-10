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"الشنكح" وعصابته بقبضة "الأمن"!

10
JANUARY
2024
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن عصابة تنشط بسرقة السيارات وبخاصة من نوعي "هيونداي وكيا"، وتتخذ من منطقة الرويسات ملجأ لها.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة ومقاطعتها مع المعلومات المتوفرة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى كشف هويات أفراد العصابة، وتمكنت من تحديد مكان اثنين منهم وتوقيفهما بعد مداهمة مكان تواجدهما في محلة الرويسات – الزعيترية، وهما:

ب. ر. (مواليد عام 1987، سوري)
ن. ب. (مواليد عام 2006، سوري)
بالتزامن، نصبت قوة من مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة كمينا محكماً في محلة الجديدة أسفر عن توقيف رئيس العصابة ويدعى: ج. ر. (مواليد عام 2000، سوري) ملقب "شنكح"، وذلك على متن سيارة لنقل الركاب بقيادة المدعو: ح. ف. (مواليد عام 1997، لبناني)، تم توقيفه، وضبط بحوزتهما هوية مزورة يستخدمها الأول في تنقلاته، وكمية من المخدرات عبارة عن سالفيا وكبتاغون وحشيشة كيف.

كما ألقي القبض أيضًا على شخصين يعملان لصالح (ج. ر.) وذلك في محلة الحازمية، وهما:

ا. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)
غ. ا. (مواليد عام 2004، سوري)
بالتحقيق مع "شنكح"، اعترف بتأليفه عصابة لسرقة السيارات، وبإقدامه على سرقة ما يزيد عن /100/ مركبة آلية من نوعي "هيونداي وكيا" من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتهريبها الى الأراضي السورية. كما أفاد بأنه بدأ بسرقة السيارات منذ /5/ سنوات في الخارج، وانتقل الى لبنان وتابع تنفيذ عملياته.

 كذلك، اعترف الباقون بما نسب إليهم لجهة مشاركتهم مع رئيس العصابة بالعديد من عمليات سرقة السيارات.

اجري المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

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