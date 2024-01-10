أمطار غزيرة وعنيفة غدًا وسيول وانجرافات على الطرق وثلوج!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وتتساقط أمطار غزيرة وعنيفة احيانا بخاصة فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، وتتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق مع انجرافات التربة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار وتلامس ليلا ال1400 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة : منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مصحوب بكتل هوائية باردة نسبية تؤدي الى انخفاض ملموس في درجات الحرارة ، يحمل معه ثلوجا على الجبال وأمطار غزيرة تؤدي الى تشكل السيول وانجراف في التربة واشتداد في سرعة الرياح.

تحذير من الانجرافات بالتربة و تشكل السيول وارتفاع منسوب الأنهر

كمية المتساقطات المتوقعة حتى نهاية الأسبوع تتراوح بين150 و300 ملم

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتنخفض درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، ويحذر من تشكل السيول على الطرق مع انجرافات في التربة اعتبارا من بعد الظهر ، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال 65 كم/س بخاصة شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر لحدود المترين وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، على ان يتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال1600 متر.

الخميس: غائم مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وتتساقط أمطار غزيرة وعنيفة احيانا بخاصة فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/س في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، وتتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق مع انجرافات التربة. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر خلال النهار وتلامس ليلا ال1400 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.

الجمعة:غائم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال 60كم/س، ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.

السبت: غائم إجمالا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية وترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط لكنها تبقى دون معدلاتها، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال 65 كم/س بخاصة شمال البلاد، يرتفع موج البحر لحدود المترين وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر .

-الحرارة على الساحل من 12 الى 15 درجة، فوق الجبال من 5 الى 8 درجات، في الداخل من 4 الى 12 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 20 و 40 كم/س، تشتد أحيانا لحدود ال 65 كم/س.

-الانقشاع: سيىء اجمالا بسبب غزارة الامطار و تشكل الضباب الكثيف.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:21 درجة .

-الضغط الجوي:762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,49