بالصور- شهيد اثر قصف إسرائيلي استهدف أطراف الناقورة!

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كتب"الدفاع المدني اللبناني" في منشور على حسابه عبر منصة "اكس", اليوم الاربعاء: "عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة 3:30 ولغاية الساعة 6:00 من تاريخ اليوم على انتشال جثة شهيد واخماد الحريق الذي شب على اثر الإستهداف الإسرائيلي لمنزل في كفرشوبا-حاصبيا".

وافادت "الوكالة الوطنية للإعلام", اليوم الاربعاء, عن "قصف إسرائيلي استهدف أطراف الناقورة وجبل اللبونة".

وأضافت, "الطيران الاستطلاعي يحلق منذ الليل الفائت وحتى صباح اليوم، بكثافة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق".