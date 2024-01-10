خراطيم إسرائيلية لضخ مواد حارقة.. هذا ما عثرت عليه دورية للجيش واليونيفيل!

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، مساء اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "عثرت دورية مشتركة للجيش واليونيفيل في خراج بلدة اللبونة - الجنوب على 3 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية".



وأضاف البيان، "عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية دون وقوع إصابات".



وتابع، "كما عثرت دورية مشتركة أخرى في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومَين مماثلَين كانا ممدودَين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي، كذلك عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما".

وختم: "يواصل الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل".