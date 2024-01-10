الجمهورية: هذه هي المعلومات عن مقابلة باسيل الليلة...

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على خطٍ آخر، يطلقُ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مقابلة مع قناة OTV مساء اليوم، سلسلة من المواقف إزاء تداعيات الحرب على لبنان.



وفي المعلومات، أنّ باسيل سيعبّر عن موقف التيار لجهة تظهير دور لبنان والحفاظ على حقوقه في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من الخلاصات التي أنتجتها الحرب في غزة وعلى الجنوب، والتي تتقاطع مع مجموعة معطيات إقليمية ودولية، والمعبّرة عن التحولات العميقة وتؤثر بالتالي على لبنان.



وفي معلومات لـ«الجمهورية»، أنّ باسيل سيطلق سلسلة من المواقف والأفكار في إطار العلاقات الداخلية، تجاه الجميع. ومن المتوقع أن يدعو الى تحرّك داخلي لإخراج ملف الرئاسة من عنق الزجاجة، كأساسٍ لمعالجة القضايا المالية والإقتصادية والإنمائية، ولكن من منطلق الحفاظ على الشراكة وليس البناء على التجارب السابقة.

كما أنّ ملف النظام وتطويره سيكون أساسياً في موقف باسيل، والذي يكتسب أهمية بعد طرحه معادلة اللامركزية والصندوق الإئتماني في مقابل بحث الخيارات البديلة لمعضلة رئاسة الجمهورية.