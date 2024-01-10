بو حبيب: لم نُبلّغ رسمياً من السفارة الأميركية بزيارة لهوكشتاين... هذا لن يحلّ المشكلة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما يُتوقع ان تصل السفيرة الاميركية الجديدة الى لبنان غداً الخميس او الجمعة على أبعد تقدير، ينتظر لبنان وصول هوكشتاين الذي يقوم بجولة في اوروبا، لمعرفة ما اذا كان يحمل طروحات يناقشها مع المسؤولين اللبنانيين في خصوص ملف تثبيت الحدود البرية.

وفي هذا الإطار قال وزير الخارحية عبدالله بوحبيب لـ«الجمهورية»: «لم نُبلّغ رسمياً من السفارة الأميركية بزيارة لهوكشتاين، ننتظر معرفة ماذا يحمل لنا الموفد الاميركي الوسيط.

وجود «حزب الله» على الحدود يفرضه استمرار الاحتلال الاسرائيلي لأراضٍ لبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وما تبقّى من الغجر».

واضاف: «اذا كانت مهمّة هوكشتاين ترسيم او تثبيت الحدود فقط، فهذا لن يحلّ المشكلة، يجب إظهار الحدود والرجوع الى الخط الاخضر وهو خط الهدنة المرسّم عام 1948، والانسحاب من الاراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ونقطة الـB1 في شمال الغجر او خراج بلدة الماري، وكل المسؤولين في لبنان يتحدثون باللغة نفسها، و»حزب الله» لديه الموقف نفسه».

ورأى بوحبيب انّ «اي اتفاق او حل سنصل اليه يحتاج الى وجود رئيس للجمهورية. ونحن سمعنا انّه لن يكون الاتفاق نهائياً الاّ اذا انتهت حرب غزة وتمّ انتخاب رئيس للجمهورية»، وأكّد «انّ الحل لن يكون الاّ بتطبيق كل مندرجات القرار 1701».